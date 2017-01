Jahresrückblick beim MAC Königsbrunn

Im Bereich BMX Racing konnte der MAC in der zurückliegenden Saison auf sehr viele Rennen in diversen Serien von der ADAC Südbayern-Serie, BMX Bayernliga über die BMX Bundesliga bis hin zur European BMX Challenge und BMX Europameisterschaft zurückblicken.Die Nachwuchsarbeit blieb dabei aber auch diesmal nicht auf der Strecke und so konnten die BMX Sportler sehr viele Neuzugänge begrüßen, diese durften natürlich ebenso wir die erfolgreichen Rennsportler bei der Ehrung einen Pokal entgegennehmen.Für ihren Trainingsfleiß wurden die jüngsten Mitglieder geehrt, diese wahren:Aber auch die Anfänger fuhren schon erfolgreich Rennen und konnten über die Saison schon einige Erfolge für den MAC Königsbrunn einfahren. Die drei Erstplatzierten im Anfängerbereich waren:Bei den Experten holten sich sogar fünf Sportler einen Pokal abDie Kart-Sportler waren nicht weniger erfolgreich und konnten ebenfalls fünf Pokale entgegennehmen.Besonders hervorzuheben ist die Ehrung von Florian Weiss, dem die ADAC Sportnadel in Silber für seine sportlichen Erfolge überreicht wurde.So ein Erfolg kommt natürlich nicht von alleine, sondern bedarf stetigem Training und eisernem Willen und dabei unterstützen die Trainier des MAC Königsbrunn ihre Sportler soweit es nur geht.Das ein Verein aber nur mit der Mithilfe engagierter Eltern funktioniert darf dabei nicht vergessen werden und so wurden viele Eltern für ihre ständige Bereitschaft und die Zeit diese für Ihre Kinder opfern durch die Vorstandschaft mit einem kleinen Dankeschön bedacht. Dabei sind noch ein paar Eltern für ihr ganz besonderes Engagement vom ADAC ausgezeichnet wurden.Stefanie Fließ, Michaela Kolotzek, Andrea Wirthmüller und Attila Toldi erhielten die ADAC Ehrennadel für besondere Dienste.Um der Jugend eine Sportstätte zur Verfügung zu stellen und zu unterhalten bedarf es zahlreicher Helfer und externer Unterstützung dies hat der MAC Königsbrunn im vergangenen Jahr durch folgende Firmen und Unternehmen erhalten.