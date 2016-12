Erfolgsserie der Königsbrunner Eiskunstläufer geht weiter

Aber auch beim Mangfallpokal in Bad Aibling waren die jungen Eiskunstläufer sehr erfolgreich. In der Kategorie Kürklasse 8 sicherten sich Andrea Mann und Jule Maile die Plätze 2 und 5. Auch Cornelia Ulrich überzeugte und schaffte es in der starken Gruppe Kürklasse 6 auf den 6. Platz. Auch unsere jüngeren Minikürläufer hatten in Bad Aibling Gelegenheit ein bisschen Wettkampflust zu schnuppern und zeigten durchwegs gute Leistungen.