Eishockey – Schülerteam weiter unangefochten an der Tabellenspitze

Vor heimischer Kulisse mit rund 45 Zuschauern holten sich die jungen Eishockeyspieler vom Schülerteam des EV Königsbrunn heute erneut einen weiteren klaren Sieg. Mit einem 14:2 schickten sie die Freibeuter aus Buchloe wieder nach Hause.

Auch wenn im ersten Spielabschnitt die Passannahme nicht immer glückte, fanden die Pinguin-Schüler trotzdem stets wieder ihre Spur und ringten in den ersten 20 Spielminuten die Buchloer Piraten mit sechs Treffern nieder. Lediglich ein "Zufallsprodukt" konnten die Buchloer auf ihr Konto schreiben. Auch im Mitteldrittel spielten die Pinguine weiter stark auf und spielerische Kombinationen zeigten ihre Wirkung. Die Gegner mussten hart arbeiten um die Hausherren aus ihrem Drittel zu vertreiben. Nachdem die Gastgeber fünf mal einnetzten, schlugen die Piraten in den letzten Sekunden vor Abpfiff des zweiten Drittels mit einem Treffer zurück. Das beeindruckte die Pinguine nicht, denn bereits in der 16. Sekunde im Schlussdrittel zappelte der Puck im Buchloer Netz. Relativ locker und entspannt brachten sie noch zwei weitere Treffer unter. Obwohl die Gäste aus Buchloe bis zur letzten Minute kämpften und immer wieder Angriffe starteten, gelang ihnen im letzten Drittel nichts Zählbares. So endete die Partie zur Schlusssirene mit einem 14:2 Sieg für die Königsbrunner Gastgeber.10 verschiedenen Torschützen bei 14 Toren spiegeln die heutige hervorragende ausgewogene Mannschaftsleistung wider. Auch die geringen Strafzeiten auf Pinguinseite stärkten das Team.Aber bereits beim erspielten 1:5 Auswärtssieg gegen Türkheim vor 14 Tagen zeigten die Teenager die konsequente Umsetzung ihres Trainings. Die harte Arbeit beim beständigen Wiederholen wird belohnt !EV Königsbrunn "Die Pinguine" : ESV Buchloe : 14 : 2 – (6:1) (5:1) (3:0)Ein weiterer Schlagabtausch findet dann amstatt.