Eishockey – Schüler haben ersten Probelauf mit einem Sieg abgeschlossen

Es saßen noch nicht mal alle Zuschauer, da konnten die Brunnenstädter schon über den ersten Treffer jubeln. Das komplette Drittel hatten die Pinguine ihren Gegner immer gut im Griff und konnten noch zwei weitere Treffer nachlegen. Lediglich im Unterzahlspiel kurz vor Abpfiff zum ersten Drittel klapperte das Eisen am Pinguintor. Aber trotz Unterzahl verlagerten die Pinguine das Spiel in das Drittel ihrer Gäste.In der 22. Spielminute im Mitteldrittel vergaben die Königsbrunner einen Penalty. Aber nichts desto trotz ließen sie ihr Spiel nicht aus den Augen und konnten so auch das zweite Drittel mit drei weiteren Treffern klar für sich entscheiden. Der Gegner bäumte sich zwar immer wieder mal auf, konnte aber schnell wieder in die Schranken gewiesen werden.Auch das Schlussdrittel gehörte den Hausherren. Zwischendurch kam zwar mal etwas Unordnung in die heimischen Reihen, die Trainer Andy Römer aber schnell wieder zurecht rückte. Die Belohnung folgte mit zwei Treffern. Doch in der 56. Spielminute nutzte die Spielgemeinschaft Pfaffenhofen / Ingolstadt eine Unachtsamkeit der Pinguine und holte sich mit einem Konter das erste und einzige Tor im heutigen Freundschaftsspiel. Mit dem letzten Treffer kurz vor Abpfiff des Spiels zogen die Pinguine mit einem 9:1 Sieg den Schlussstrich unter das erste Vorbereitungsspiel der Saison 2016 / 2017.Strahlende Augen bekamen die Teenager, als sie Jerome Flaake vom EHC München in der Eishalle sahen. Der Eishockeystar besuchte seine Eishockeykinderstube zum großen Saisoneröffnungswochenende. Vielen Dank für den Besuch !Das erste, der Hydro-Tech Eisarena auf dem Programm. Zuschauer sind immer herzlich willkommen.