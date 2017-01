Eishockey – Neujahrskracher der Schüler blieb aus – Erste Niederlage der Saison tut weh

Ausgerechnet am 1. Januar starteten die Schüler des EV Königsbrunn mit ihrer ersten Saisonniederlage in das Jahr 2017. Der ESV Türkheim erkämpfte sich mit einem 5:6 den Sieg und entführte die Punkte nach einer streckenweise hitzigen Partie. Bereits beim letzten Aufeinandertreffen beider Teams ging es knapp her. Diesmal spielten die Türkheimer disziplinierter und drückten den Pinguin-Schülern ihre erste Niederlage in dieser Saison auf.

Obwohl den Königsbrunner Hausherren im ersten Spielabschnitt die Führung gelang, konnten die Türkheimer Gäste mit drei Treffern den Gastgebern davonziehen.Das Mitteldrittel gestaltete sich prekär. Zwar starteten die Königsbrunner schnell mit einem Treffer, erhielten dann aber nach einer unabsichtlichen Behinderung am Torwart, unkorrektem Körpereinsatz, Bankstrafe und weiteren unnötigen Strafzeiten heftigen Spielermangel auf dem Eis. Mit viel Bewegung konnten sie zwar ihre Unterzahlspiele retten, aber trotzdem waren es kraftraubende Minuten, und das nach einer kurzen Silvesternacht. Nach einem 2:5 Rückstand versuchte Coach Andy Römer in der Auszeit sein Team neu zu sortieren und zu motivieren. Mit einem Treffer zogen die Königsbrunner zum 3:5 nach und gingen mit diesem Rückstand in die letzte Pause.Scheinbar fand Römer in der Kabine die richtigen Worte für sein Team, denn die legten mit einem Doppelschlag in der ersten Minute des letzten Drittels zum 5:5 Ausgleich nach. Die Spannung stieg und es war mal wieder alles drin. Aber die Antwort der Türkheimer kam postwendend eine Minute später. Trotz Kampf, Druck nach vorne, viel Aktivität vor dem Gästekasten und kaum Strafzeiten im letzten Spielabschnitt gelang den Pinguinen kein weiterer Treffer. So war der Jubel der Gäste nach dem 5:6 Sieg groß, den bis dato unbesiegten Königsbunner Pinguinen die erste Niederlage vor den Latz zu knallen.Eine weitere schwere Partie steht bei den Pinguin-Schülern amauf dem Spielplan.EV Königsbrunn "Die Pinguine" : ESV Türkheim 5 : 6 – (1:3) (2:2) (2:1)Das auswärtige Punktspiel vom 23. Dezember 2016 wurde sehr kurzfristig von Seiten Sonthofens abgesagt. Inzwischen steht der Nachholtermin für Samstag, 4. Februar fest.