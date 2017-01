Eishockey – Herbe Niederlage für die Schüler

Die Königsbrunner Pinguine starteten gar nicht soooo schlecht in die Partie, legten das Spielgeschehen hauptsächlich in das gegnerische Drittel, konnten auch Druck ausüben, lediglich mit dem Abschluss klappte es nicht. Nachdem die Schongauer Mammuts dann doch die Scheibe an sich reißen konnten, zogen sie an der Königsbrunner Abwehr vorbei, gaben den ersten Schuss auf das Pinguingehäuse ab und machten daraus auch gleich was Zählbares. Sichtlich erschrocken nahmen die Königsbrunner erneut den Angriff auf, hatten aber mit flüssigen Spielkombinationen und Scheibenannahme so ihre Probleme und stocherten ohne Erfolg immer und immer wieder vor dem Schongauer Kasten rum. So wiederholte sich genau der gleiche Spielablauf erneut. Die Schongauer kamen zum zweiten mal vor das Pinguintor und netzten gleich wieder ein.Mit den gut defensiv ausgerichteten und früh störenden Mammutspielern, hatten die Königsbrunner im kompletten Spielverlauf so ihre liebe Not und somit ging nichts so recht vorwärts. Der Schongauer Goali wurde mit jedem Schuss den er hielt besser und besser. So verwandelten die Gastgeber in der 29. Spielminute einen Doppelschlag in Treffer um und die Pinguine gingen auch im zweiten Drittel leer aus. Obwohl die Königsbrunner in der 51. Spielminute einen Treffer platzierten, platze der Knoten heute nicht mehr. Der Gegner wollte auf keinen Fall mehr den Sieg aus der Hand geben und feuerte in der gleichen Spielminute die Scheibe ins Netz und schaffte sich mit noch zwei weiteren Treffer reichlich Siegesluft.Nun müssen die Pinguin-Schüler ihre Trainingseinheiten für sich nutzen und beim nächsten Punktspiel amgegen Buchloe für die Umsetzung sorgen.EA Schongau Mammuts : EV Königsbrunn „Die Pinguine“ 7:1 – (2:0) (2:0) (3:1)