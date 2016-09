Drei erste Plätze für die Kartler des MAC Königsbrunn

Eigentlich hatte sich die Scuderia Lechfeld für den achten Lauf zum Schwabenpokal 2016 beworben. Aufgrund personeller Probleme konnte die Veranstaltung jedoch nicht durchgeführt werden, sodass der MAC Königsbrunn e.V. im ADAC kurzfristig einsprang und am 17. September den Lauf veranstaltete.

Gestartet wurde gegen neun Uhr bei etwas feuchter Strecke mit Regenreifen mit der Klasse 1, den acht- und neunjährigen Teilnehmern. Hier startete Felix Hoyer für den MAC und erkämpfte sich mit Rang fünf seine beste Platzierung in diesem Jahr. In der nächsten Altersgruppe stand Florian Weiß mit auf der Starterliste des MAC. Souverän ließ er seine Konkurrenten hinter sich und strahlte am Ende ganz oben auf dem Siegerpodest. Ihm zur Seite, ein Treppchen niedriger, stand Yannik Möhler. Mit vier Sekunden Rückstand erkämpfte sich Amelie Schäffler den siebten Platz. Wie richtig die Entscheidung war trotz abgetrockneter Strecke weiterhin mit Regenreifen zu starten zeigte sich bei der Klasse 3 als es während des zweiten Wertungslaufes immer stärker regnete. Laufzeitdifferenzen von ca. drei Sekunden im Vergleich zum ersten Durchgang waren angesagt. Am Ende stand Manuel Mayerhofer auf Platz eins und Jonas Wirthmüller freute sich über seinen Rang drei. Dominik Dörr, Jonas Schäffler und Ralf Friedrich folgten auf den Plätzen zehn, Elf und fünfzehn. Für Manuel war dies seine beste Platzierung im Jahr. Einen ticken schneller im ersten Lauf war Justin König als Lara Wirthmüller, beide MAC Königsbrunn, und verwies sie somit auf Rang zwei in der Tageswertung. In den Klassen fünf und sechs hat der MAC derzeitig leider keine Starter. In der Mannschaftswertung sicherten sich die Starter des MAC den ersten Platz.Der letzte Lauf zum Schwabenpokal 2016 wird am 25. September vom MC Aichach ausgerichtet.