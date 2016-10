Deutsche Meisterschaft und Süddeutsche Meisterschaft Boogie Woogie

Der Saisonhöhepunkt im Boogie Woogie

Der TSC dancepoint e. V. richtet dieBoogie Woogie in den Klassen Junior, Main A und Senior A und dieBoogie Woogie in den Klassen Main B und Senior B aus.Top-Tänzer aus ganz Deutschland kämpfen im Clubheim des dancepoint um die Titel. Favorit auf den Titel des Deutschen Meister in der Main Class A sind die Lokalmatadoren Kathrin und Christian Adler - mehrmalige Deutsche Vizemeister.Im Anschluss an die Deutsche Meisterschaft findet im Clubheim des TSC dancepoint e. V. eine After-Show-Boogie-Party statt. Dazu sind Sie ebenfalls herzlich eingeladen.Alle Informationen zur Veranstaltung und zum Ticketvorverkauf finden Sie auf der Homepage des TSC dancepoint e. V.