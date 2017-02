Libertas Finanzkomplettkurs am 4. Februar 2017 von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Hier bieten wir Ihnen die Möglichkeit einer intensiver Schulung aller fünf Libertas Finanzkursteile an einem Tag. Dieses Angebot ist besonders für berufstätige Interessierte gedacht, die keine Möglichkeit haben an Abendkursen teilzunehmen. Eine Teilnahme via Livestream ist ebenfalls möglich.Inhalte der KurseTeil I / GrundlagenGeld: Geschichte - Ich - UmgangTeil II / Analyse/StrategieHaushaltsplan - Verpflichtungen - WünscheTeil III / VermögenVersicherung - Sparen - AnlegenTeil IV VerbindlichkeitenBedarf - Finanzierung - SchuldenTeil V / PersönlichkeitWer bin ich - Bildung - Arbeit - EinkommenWeitere Infomationen sowie das Anmeldungsformular und die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage. Informationen zum Kurs