Neben zahlreichen Mitgliedern hatten sich gleich vier Bundestagskandidaten (Karl-Heinz Faller, Maximilian Funke-Kaiser, Stephan Thomae und Walter Lohner) am Abend des 12. Oktober 2016 zur Kreishauptversammlung des FDP-Kreisverbandes Augsburg-Land, nach Königsbrunn auf den Weg gemacht. Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Neuwahl des neuen Kreisvorstandes. Nach den Rechenschaftsberichten des bisherigen Kreisvorsitzenden, des Kreisschatzmeisters sowie dem Bericht der Kassenprüfer erteilte die Versammlung nach kurzer Aussprache dem bisherigen Kreisvorstand die Entlastung.Favorisierter Kandidat für den neuen Kreisvorsitz war der Stadtrat und Kulturreferent der Stadt Königsbrunn Christian Toth. In seiner programmatischen Vorstellungsrede unter dem Motto: „Wir machen das!“ hob der Neunundzwanzigjährige auf die Bedeutung der in den Ortsverbänden geleisteten politischen Arbeit ab. Durch ihre konsequente, sachliche und zielorientierte Politik vorort würden sie einen wesentlichen Beitrag zum Wiedererstarken der FDP, wie beispielsweise jüngst in Berlin, leisten. In seinen Ausführungen machte er darüber hinaus deutlich, dass das Bündeln und Stärken dieser Energien eine der wichtigsten Aufgaben in den kommenden Wahljahren für die Arbeit des Kreisverbandes sei. In Anbetracht dieser Aufgaben, solle der Vorstand aus einem schlanken jedoch schlagkräftigen Team bestehen.Christian Toth wurde einstimmig bei einer Enthaltung zum Kreisvorsitzenden desFDP Kreisverbandes Augsburg-Land gewählt. Sein Stellvertreter wird Hans-Jürgen Spitz, Schatzmeisterin Angelika Haiß-Wüst, Schriftführerin Dr. Monika Müller. Als Beisitzer wurden gewählt: Manfred Buhl, Wolfgang Ebner, Johannes Pabst und Dr. Christian Reeb.Bilderläuterung: Der neuen Vorstand des FDP-Kreisverbandes Augsburg-Land:(v.l.) Andreas Greff (stellv. Kassenprüfer), Dr. Monika Müller (Schriftführerin), Manfred Buhl (Beisitzer), Stefanie Bachmann (Kassenprüferin), Angelika Haiß-Wüst (Schatzmeisterin), Christian Toth (Kreisvorsitzender), Hans-Jürgen Spitz (stellv. Kreisvorsitzender), Wolfgang Ebner (Beisitzer), Johannes Pabst (Beisitzer), Dr. Christian Reeb (Beisitzer)