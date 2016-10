Ethno-Look – Der Herbsttrend bei Hammer Heimtextilien: Der Jubiläumsverkauf in Königsbrunn geht weiter

Erleben Sie das neuartige Schlaferlebnis, am besten im angesagten Ethno-Look. Boxspringbetten sorgen für königlichen Schlaf wie zu König-Ludwig-Zeiten. Abgerundet wird das Wohlfühlambiente in Ihren vier Wänden mit Designbelägen, die mit vielen Vorteilen punkten: Sie sind extrem strapazierfähig,leicht zu reinigen und dank des Click-Systems so einfach zu verlegen wieLaminat. Bei Hammer gibt es Designbeläge in vielfältigen Farben undMustern von Top-Markenherstellern wie zum Beispiel JAB. Selbstverständlich hat der Fachhandel auch andere Böden im Angebot. Passend dazu bietet Hammer den perfekten Service. Wir bereiten den Untergrund für Ihren Boden vor, liefern und verlegen Böden, messen aus und dekorieren Ihre Fenster mit Gardinen und Vorhängen. Darüber hinaus bietet Hammer Heimtextilien aller Art ebenso wie Wand- und Lackfarben von Dulux in über 1.000 Farbtönen.Kompetente Fachberatung gehört bei uns selbstverständlich mit dazu. Hier bleibt kein Wunsch offen!Hammer Fachmarkt KönigsbrunnWandalenstraße 22, 86343 KönigsbrunnTelefon: 08231 915395