Vernissage: »EIN BLICK ZURÜCK« Collagen von Friedrich Kuhn

Königsbrunn : Kunstkarree im Rathausfoyer |

Das Team des Kulturbüros lädt herzlich zur Ausstellungseröffnung am Donnerstag, 16.02.2017 um 19.00 Uhr ein. Mit Umtrunk und Musik.

Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung »EIN BLICK ZURÜCK« zeigt einen Rückblick auf künstlerische Arbeiten des Königsbrunners Friedrich Kuhn aus den frühen 70er Jahren. Sie waren mitgeprägt von der Beziehung zu dem Königsbrunner Faltschachtelwerk "Europa Carton" (heute AR-Carton). Es sind Collagen, die bisher noch in keiner öffentlichen Ausstellung gezeigt wurden. Die ausgestellten Collagen zeigen Kompositionen aus mehrfarbigen Siebdrucken und den charakteristischen Stanzabfällen, wie sie damals bei der Produktion angefallen sind.

Die Ausstellung verbindet die Idee einer persönlichen Rückschau in diese Zeit mit dem 50jährigen Stadtjubiläum Königsbrunns.

Sie ist vom 16.2. - 16.3.2017 im Kunstkarree (Königsbrunner Rathaus Foyer, Marktplatz 7), Mo.-Fr. 8-12.30 Uhr und Di.+ Do. 15-18 Uhr zu besichtigen.



Friedrich Kuhn wurde 1937 in Augsburg geboren und wohnt seit 1967 in Königsbrunn. Er war als Kunsterzieher tätig an der Realschule in Königsbrunn und an der Fachoberschule in Augsburg. Für sein künstlerisches Schaffen ist er mehrfach preisgekrönt. 2007 wurde ihm der Kulturpreis der Stadt Königsbrunn verliehen.