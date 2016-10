Tolles Semesterkonzert der Musikklasse Peter Gyr am Samstag, den 29.10. 2016

Im ersten Teil zeigten die jüngeren Klaviervirtuosen und anschließend die Keyboarder was sie soviel geübt hatten und jetzt gekonnt vortragen durften. Es waren Stücke von G.F. Händel, Bela Bartok, Jean-Philippe Rameau und anderen. Besonders gefühlvoll gespielt von Nadia Geiger wurde der Song "Elegy for the Artctic" in dem sehr überzeugend „Rebellion und Traurigkeit“ zum Ausdruck gebracht wurde. Besonderen Beifall erhielt Thomas Deuringer für seine Eigenkomposition „Cosmic Waterfall“ und man merkte sofort, dass in dem jungen Mann eine große Musikalität steckt.Unter dem Motto "With Kind regards from" startete der zweite Teil des Konzerts mit Stücken z.B. von Bon Jovi, ACDC, Amy Winehose u.a. vorgetragen am Keybord von Maxi Zoschke, Vicky Bögl, Nevio Nett und Florian Ruder, der nicht nur für sein Können sondern auch für sein "OUTFIT" großen Applaus erhielt.Mit Songs von Bryan Ferry, Amy Winehouse, Jupiter Jones, Alan Walker, Imany und Iveta begeisterten die Sängerinnen Nina Schnitzmeier, Carola Grunenberg, Julia Ramp und Lilli Wilke mit ihren schönen Stimmen als Solisten oder im Duett. Zum Abschluß begleitete Herr Gyr Nina Schnitzmeier zu dem Song "Why" von Anny Lennox am Klavier. Gleich anschließend trafen sich alle Künstler zu einem gemeinsamen Foto auf der Bühne und nahmen nochmals den großen Beifall des Publikums entgegen.