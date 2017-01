Königsbrunn : EVG - Evangelische Gemeinschaft Königsbrunn |

Unter dem Slogan „Ich will den HERRN loben“ lädt die Evangelische Gemeinschaft zu einem Seniorennachmittag ein. In entspannter Atmosphäre besteht bei Musik, Kaffee und Kuchen Gelegenheit für Gespräche.



Ergänzend ist ein geistlicher Impuls unter dem Titel „Ich will den HERRN loben“ von Pastor Reinhardt Weber angekündigt.



Jederfrau und Jedermann ist herzlich eingeladen. Eintritt frei. Donnerstag, 26. Januar, 15.00 – ca. 16.30 Uhr in der Evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn, Weißkopfstraße 24.