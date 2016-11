Oase Brezenfrühstück - "Martha – 2000 Jahre später – ja und?“

Königsbrunn : EVG - Evangelische Gemeinschaft Königsbrunn |

Am Donnerstag, 1.12 findet in der Evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn wieder das „Oase Brezenfrühstück für Frauen“ von 9:00 bis ca. 11.30 Uhr statt.



Den Impuls-Vortrag "Martha – 2000 Jahre später – ja und?“ hält Irene Hogl, Gastreferentin aus dem Christustreff Mering. In ihrem Vortrag will sie der Frage nachgehen, wo die biblische Person Martha noch heute Erkenntnisse für die Frau von heute bieten könne. Dies bei Kaffee, Tee und Brezenfrühstück.



Eingeladen sind Frauen jeden Alters. Evangelische Gemeinschaft Königbrunn, Weißkopfstraße 24, Donnerstag 1. Dezember, 9.00 Uhr. Eintritt frei. Anmeldung nicht erforderlich.