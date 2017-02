Kinokarten gewinnen! MovieClassiX im April 2017

MovieClassiX im März:

08.03.17 um 19.30 Uhr für 4,50€ „Jacques – Entdecker der Ozeane“

1949 leben Jacques Cousteau (Lambert Wilson) und seine Frau Simone (Audrey Tautou) mit ihren beiden Söhnen in einem paradiesischen Haus an der französischen Mittelmeerküste. Doch das Familienglück allein reicht dem Ehepaar nicht – sie sehnen sich nach Abenteuern in der Ferne. Deshalb lassen Jacques und Simone ihre Kinder eines Tages im Internat zurück und brechen an Bord der Calypso zu einer Ozeanexpedition auf. Viele Jahre später kehrt einer ihrer Söhne, Philippe (Pierre Niney), als Erwachsener zu seinen Eltern zurück. Aus dem einstigen Pionier Jacques Cousteau ist jetzt ein weltberühmter Star und Schwerenöter geworden, der für seinen Ruhm bereit ist, alles zu opfern. Philippe erkennt seinen Vater zwar kaum wieder, aber ihm wird bewusst, dass die Ozeane durch den Menschen zerstört werden und seine Familie etwas zum Schutz tun kann. Auf einem gemeinsamen Abenteuer nähern sich Vater und Sohn einander wieder an, ehe das Schicksal unerbittlich zuschlägt…MovieClassiX im April:Wenn Sie sich an der Titelauswahl von "MovieClassiX" und damit an der Verlosung von Freikarten beteiligen möchten, schicken Sie uns Ihre Filmwahl und Ihre Adresse bis Fr., 03. März 2017 an das Kulturbüro Königsbrunn, Marktplatz 9 oder per E-Mail an kulturbuero@koenigsbrunn.deZur Auswahl stehen:Der Busfahrer Paterson aus der Kleinstadt Paterson braucht seine tägliche Routine– er fährt dieselbe Route, beobachtet dabei das Geschehen und hört Bruchstücke von Gesprächen seiner Passagiere. In seiner Mittagspause setzt er sich in einen Park und schreibt Gedichte. Am Abend geht er mit seinem Hund spazieren, bindet ihn vor einer Bar an und trinkt exakt ein Bier. Anschließend kehrt er nach Hause zurück, zu seiner künstlerisch ambitionierten Frau Laura, die im Gegensatz zu ihm immer wieder neue Projekte startet...Nach ihrem Umzug, wird Rana von einem unbekannten Mann überfallen und verletzt zurückgelassen. Was das Paar nicht wusste: Ihre neue Wohnung gehörte zuvor einer Frau mit zweifelhaftem Ruf, von deren Wegzug wohl nicht alle ihre Besucher etwas zu wissen scheinen. Während sich Rana traumatisiert und verängstigt zurückzieht, macht sich Emad wutentbrannt auf die Suche nach dem Unbekannten. So merken beide zunächst nicht, dass ihre Beziehung an den Folgen des Angriffs zu zerbrechen droht…James ist ein Ex-Junkie auf Entzug und hält sich mit Straßenmusik gerade so über Wasser. Eines Tages findet er einen völlig abgemagerten und verletzten Kater vor seiner Tür und beschließt ihn, trotz Geldmangel, bei sich aufzunehmen und aufzupäppeln. Als der Kater wieder fit ist, möchte James ihn eigentlich wieder frei lassen, doch der Kater folgt ihm auf Schritt und Tritt. Mit der Zeit werden die zwei unzertrennliche Freunde und dank dem anhänglichen Fellknäuel findet James nach und nach wieder zurück ins Leben…Mehrere Jahre lang litt Luca an einer schweren Depression. Selbst alltägliche Dinge wie Aufstehen, Essen und Anziehen haben einfach nicht mehr funktioniert. Fragen wie: Wie funktioniert das Leben? Und wie kann man es meistern? Etwa wenn man gut in Mathe ist und das Abitur schafft? Oder wenn man aufrichtig geliebt wird und nicht von irgendeinem Arschloch? In ihrem neuen Hund Mata findet Luca endlich wieder einen Grund aufzustehen und möchte sogar ihr Abi nachholen…Mia ist eine leidenschaftliche Schauspielerin, die ihr Glück in Los Angeles sucht. Sebastian will dort ebenfalls seinen Durchbruch als Jazz-Musiker schaffen. Mia und Sebastian müssen sich mit Nebenjobs durchschlagen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Nachdem sie einander vorm Klavier begegnet und schließlich ein Paar geworden sind, geben sich gegenseitig Kraft. Von nun an arbeiten sie zu zweit daran, groß rauszukommen. Doch schnell müssen Mia und Sebastian feststellen, dass ihre Bestrebungen auch Opfer fordern…