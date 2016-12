Gemeinsam ist es am Schönsten!

Erster gruppenübergreifender Weihnachtsmarkt in der „Rappelkiste“

Dieses Jahr startete die AWO-Kita „Rappelkiste“ (Königsbrunn) erstmalig ein gruppenübergreifendes Weihnachtsfest in Form eines kleinen Weihnachtsmarktes.Verzierte Holzbuden, ein liebevoll geschmückter Weihnachtsbaum, viele, viele Lichterketten, Lagerfeuer und nicht zuletzt köstlich duftende Waffeln, sowie Punsch und Glühwein verwandelten den Garten in einen kleinen Weihnachtsmarkt. Dieser Rahmen bot Eltern, Kindern, Freunden und dem Personal einen wirklich besinnlichen und genussvollen Nachmittag.Natürlich rappelte es in der „Rappelkiste“ im Vorfeld schon hin und wieder, was dem Eifer der bastelnden Kinder geschuldet war. Auch Eltern und Omas strickten und kochten ein. So konnte auf dem Weihnachtsmarkt auch das ein oder andere kleine Geschenk erworben werden. Mit Weihnachtsliedern, gesungen von unserem „Kinderchor“, war die Stimmung dann perfekt!Fazit aller großen und kleinen Gäste: Nächstes Jahr unbedingt wieder!