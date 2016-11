Der Oman - Das erstaunliche Land im Süden der arabischen Halbinsel

Königsbrunn : Gymnasium Königsbrunn, Mensa |

Am Dienstag, 15. November, findet um 19.30 Uhr im Rahmen der Vortragsreihe „Gymnasium Königsbrunn LIVE“ ein Multimediavortrag statt. Wilfried Adler, ehemaliger Lehrer für Physik und Mathematik, und seine Frau Maya Adler sind wieder einmal zu Besuch und laden mit ihrem Vortrag zu einer Reise durch den Oman ein.



Das Ehepaar Adler bietet einen tiefen Einblick in das Land, das sich, dank der Weitsicht eines Staatsmannes, innerhalb eines halben Jahrhunderts aus tiefster Rückständigkeit zu einem weltoffenen, modernen Staat entwickeln konnte.

Beeindruckende Baudenkmäler werden gezeigt. Die Besucherinnen und Besucher fahren mit den Adlers auf kleinsten Straßen durch schroffes Gebirge, zelten in der größten Sandwüste der Erde, Rub al-Chali, und erleben den indischen Ozean.



Wilfried Adler hat von 1974 bis 2006 am Gymnasium unterrichtet und eröffnet der Schulgemeinschaft mit seinen Multimediavorträgen im Rahmen der Vortragsreihe „Gymnasium Königsbrunn LIVE“ immer wieder einen weiten Blick in und auf die Welt.



Die Veranstaltung findet am Dienstag, 15. November, um 19.30 Uhr in der Mensa des Gymnasiums Königsbrunn (Alter Postweg 3, 86343 Königsbrunn) statt.

Der Eintritt ist frei.