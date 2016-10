Das Gymnasium Königsbrunn hat einen neuen Elternbeirat!

Am Gymnasium Königsbrunn wurde für die Amtszeit 2016-2018 der Elternbeirat neu gewähltAls Vorsitzende wurde Nicole Müller-Groß in ihrem Amt bestätigt, Anja Wagner ist wieder 2. Vorsitzende. Das Amt der Schriftführerin übernimmt Angela Kisel-Ebenhoch von Volker Specht.Volker Specht, der 10 Jahre im Elternbeirat tätig war und die Satzung mit verfasst hat, musste sein Amt abgeben, da seine Tochter im letzten Schuljahr die Schule mit dem Abitur beendet hat. Der Kassier Stephan Junginger, 6 Jahre im Elternbeirat, übergab sein Amt an Christina Kromer. Romana Rychly, das „Urgestein“ des Elternbeirats, war mit kurzer Unterbrechung seit 2002 bis im vergangenen Schuljahr Mitglied. Ihre langjährige Erfahrung war sehr nützlich für die Elternbeiratsarbeit. Die drei scheidenden Elternbeiräte verabschieden sich nur ungern aus dem Gremium.Die Vorsitzende Nicole Müller-Groß lobt die zuverlässige, konstruktive und kollegiale Zusammenarbeit des ehemaligen Elternbeirats und freut sich auf die neuen Mitglieder Claudia Groll, Christina Kromer und Yvonne Stan. „Frischer Wind ist immer gut“, betont die Vorsitzende. Als Vertreter der 5. Klassen, die für ein Jahr in den Elternbeirat gewählt werden, haben Dagmar Sitte und Stefan Kreitmeyr das Amt angetreten.Im aktuellen Schuljahr stehen schon verschiedene Projekte fest, wie z. B. die Mitarbeit beim Coaching der Pausenverpflegung und die Unterstützung bei der Organisation der Jubiläumsfeier im nächsten Jahr.Der Elternbeirat freut sich auf die interne gute Zusammenarbeit und auf die konstruktive Arbeit mit der ganzen Schulfamilie.Nicole Müller-Groß zieht Bilanz: „ In den letzten zwei Jahren haben wir gemeinsam mit der Schulfamilie viel Gutes auf den Weg gebracht. Offene Gespräche, ein guter Austausch und zielorientiertes Handeln liegen uns allen sehr am Herzen. So möchten wir auch gerne in den nächsten zwei Jahren weiterarbeiten.“