Chinesisch-Lehrkräfte zu Besuch am Gymnasium Königsbrunn – Das bayerische Schulwesen in der Praxis

Wichtiger Bestandteil der Ausbildung ist das Sich-Vertraut-Machen mit dem in Bayern üblichen kompetenzorientierten Fremdsprachenunterricht. Daher gehört zum Programm dieses Kurses auch ein Hospitationstag an einem bayerischen Gymnasium.So besuchte am Dienstag, 15. November, eine Gruppe von künftigen Chinesischlehrkräften mit Herrn Ministerialrat Robert Gruber (Referat V.6 beim Staatsministerium) den Englischunterricht in drei fünften Klassen am Gymnasium Königsbrunn. Bei der Nachbesprechung mit den Englischlehrkräften StRin Katrin Grün, StRin Stefanie Klimek und OStR Nils Engel, Herrn MR Gruber und OStRin Carmen Jung, der Landeskoordinatorin für die Modernen Fremdsprachen, erhielten die Besucher auch viele Tipps und Anregungen aus der Praxis.