Café Welcome in Königsbrunn begeistert

Vereinzelt wurde in den Gesprächen auch regelrecht „gearbeitet“, wenn es z.B. um das Ausfüllen von Behördenformularen und Arbeit- bzw. Praktikumsplatz-Suche ging. Passend zur bevorstehenden Weihnachtszeit stellte Gerry Bernäcker den europäischen Brauch des Adventskranzes vor und lud damit Syrer und Afghanen ein ihrerseits Bräuche aus ihrer Heimat, wie z.B. das Zuckerfest vorzustellen.Nach rund 2,5 Stunden fröhlichen Beisammenseins wurde der Nachmittag mit einem Liedbeitrag der Kinder beendet, die das Lied „Auf Wiedersehn, auf Wiedersehn“ schon vom wöchentlichen Spieleprogramm der EVG in den Flüchtlingsunterkünften Lilienthalstraße und Haunstetter Straße kennen.Ein Dank für Verpflegungsspenden geht an die vielen Kuchenbäcker aus Königsbrunn, sowie für großzügige Gebäckspenden an die Bäckereien Forster und Wagner sowie Edeka Toth für Getränkespenden.