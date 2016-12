Was würden Sie sich für die Königstherme wünschen?

Ich finde aus dem Platz könnte man ein schönes Zentrum für Feste, Konzerte und weitere Veranstaltungen machen. Eine Art Stadtsaal also. Darüber würde sich bestimmt jeder freuen, da für alle was dabei wäre.Man könnte aus der alten Königstherme eine Art Spaßbad und Wellness machen. Die Mischung aus Erlebnis und Entspannung fände ich toll. Dafür müsste alles schön und neu gestaltet werden.Ich finde, dass man dort wieder eine neue Therme aufbauen sollte. Ich mag Thermen gerne, weil man da richtig gut entspannen kann, zum Beispiel nach der Arbeit.Die Königstherme hätte man schon vor vielen Jahren abreißen oder umbauen können. Ein neues Freibad wäre schön, aber dafür gibt es wahrscheinlich zu wenig Platz. Bisher bin ich zum Freibad nach Bobingen oder nach Neu-Ulm gefahren.+++ königsbrunner Stimmungsbarometer +++Ich bin sehr zufrieden in Königsbrunn, hier will ich nicht mehr weg. Am schönsten finde ich, dass es bei der Ulrichskirche ein Hospiz und die Caritas gibt, wo sich kranke Menschen beraten lassen können. Diese Unterstützung finde ich ganz toll.Ich finde es richtig schlecht, dass die Stadt in den vergangenen Jahren in unwichtige Dinge investiert hat. Es muss auf jeden Fall wieder ein Schwimmbad nach Königsbrunn, damit Kinder und auch Asylanten schwimmen lernen können.