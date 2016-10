Violetta Day 2016 in der Tanzgalerie Kuschill in Königsbrunn

Für alle Violetta-Fans zwischen 8 und 11 Jahren ist der Violetta Day 2016, der am nächsten Sonntag, den 23. Oktober 2016 zwischen 14 und 17 Uhr zum ersten Mal in der Tanzgalerie Kuschill, Keltenstraße 3 in Königsbrunn veranstaltet wird, ein absolutes Muss.



Seid dabei und erlernt mit uns in verschiedenen Workshops die Choreographien zu den beliebten Songs aus der Fernsehserie. Lasst euch von uns wie Violetta stylen und fühlt euch selbst einmal wie ein Star beim Fotoshooting mit unserem Fotografen.



Natürlich dürfen zahlreiche Spiele und ein leckeres Büffet nicht fehlen. Lasst euch entführen in die Welt von Violetta und genießt einen tollen Sonntagnachmittag mit uns.



Sichert euch noch schnell einen der wenigen Restplätze!

Wir freuen uns auf euch!



Das Team der Tanzgalerie Kuschill