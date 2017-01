Unsere Vollversammlung 2017

Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder vom Stamm Eisvogel wählen eine neue Stammesführung.

Wie in jedem neuen Jahr, trafen sich auch am 07.01. wieder die Mitglieder der Pfadfinder aus Königsbrunn um die Vollversammlung abzuhalten. Jedes zweite Jahr wird eine neue Stammesleitung gewählt - so auch dieses Jahr. Nachdem die letzte Stammesleitung komplett aus dem Amt schied, wurden Stefan Schonath (1. Stammesführer), genannt Joe, Syndey und Tristan Glasauer (stellvertretende Stammesführer), zusammen mit Leon Wüst (Schatzmeister), gennant Tuna, neu gewählt. Auch andere Ämter, wie Materialwärte und Stammesbesteller wurden neu vergeben. Oliver Danzer, der, bevor er in den letzten beiden Jahren in der Stammesleitung aktiv war, bereits Pressebeauftragter war, wurde nun wieder zum Öffentlichkeitsbeauftragten gewählt. Er wird nun hier auf myHeimat, in den lokalen Zeitungen und auf der Website des Stamm Eisvogel regelmäßig von der Stammesarbeit der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, ihren Lagern und Fahrten berichten.