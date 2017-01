Gruppenstunde der Meute

Königsbrunn : Jugendfreizeitstätte Matrix |

In der Meute treffen sich alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder zwischen 7 und 11 Jahren. Sie nennen sich Wölflinge - in Anlehnung an Rudyrad Kiplings "Dschungelbuch". In der Meute stehen Spaß und Toben im Vordergrund.



Alle sind herzlichst eingeladen, an einer Gruppenstunde teilzunehmen - auch ohne Anmeldung!