Gefühlt fängt der Advent immer früher an. Wie finden Sie das?

Ich finde es nicht so gut, dass es Lebkuchen und weihnachtliche Dekorationen schon ab September gibt. Ich kaufe die Produkte auch nicht so früh ein.Das Sortiment der Geschäfte sollte an die Jahreszeit angepasst sein, deswegen finde ich Nikoläuse im Sommer nicht gut. Mir schmecken die Lebkuchen erst im Winter und davor kaufe ich auch nichts Weihnachtliches ein.Bei mir kommt die Weihnachtsstimmung immer erst ab Allerheiligen, da schmecken Glühwein und Lebkuchen auch einfach besser. Davor finde ich das nicht so toll, denn die weihnachtlichen Produkte passen dann gar nicht mit dem Wetter zusammen.Das finde ich nicht so gut, denn mir würde es reichen, wenn die Weihnachtswaren erst vier Wochen vor dem Fest in die Läden kämen. Und nach Weihnachten kommt dann gleich das Ostersortiment, ich glaube das ist nur gut für das Geschäft.+++ königsbrunner Stimmungsbarometer +++Ich bin hier geboren und finde Königsbrunn gut. Ich möchte hier nicht weg. Am besten gefallen mir die Leute, vor allem die jüngeren, denn wir kommen alle einfach gut miteinander aus.Zum Einkaufen fahre ich immer gleich nach Augsburg, da ist Königsbrunn keine Konkurrenz. Ein Stadtkern und ein Einkaufszentrum, ähnlich wie die City-Galerie, würden den Ort bestimmt attraktiver machen.