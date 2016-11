Ein schön bemaltes Haus

Das Haus hat an allen vier Wänden Lüftelmalereien die von dem bekannten Lüftelmaler Stefan Pfeffer aus Mittenwald gemalt wurden. Auffallend immer wieder bei Stefan Pfeffer seine an seinen Bildern angebrachten Schatten die die Bilder so lebensecht machen.Hier zeige ich euch jetzt Bilder von allen vier Seiten des Hauses was nicht einfach ist da rundum viele Bäume stehen. All diese Bilder sind auf diesem einen Haus zu sehen und interessierte von euch sollten die Bilder mit der Lupe ansehen um die Schönheit dieser Arbeit zu sehen.