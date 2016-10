Ein bunter Nachmittag beim Herbstfest im AWO Otsverein Königsbrunn

Für die heiteren Beiträge im Laufe des Nachmittags sorgte die Leiterin des Seniorenclubs Beate Kraft. Mit der vergnüglichen und schlüssigen Erklärung, was man eigentlich unter dem Begriff „Politik“ verstehen muss, erntete sie viel Beifall von den Anwesenden. Otto Müller erklärte dann ebenfalls auf humorige Weise, was unter der Bezeichnung “Sozialpartnerschaft“ zu verstehen ist.Den Höhepunkt der Darbietungen bildete ein Kunstmaler aus Frankreich der sich mit seinem Künstlernamen „Piäär“ (Beate Kraft) aus Paris vorstellte. Seine spezielle Malkunst besteht darin, dass er nicht auf Papier, Leinwand oder was auch immer malt, sondern seine Zeichnungen mit lebenden Menschen anfertigt. Dazu benötigte er allerdings die Bereitschaft und Mithilfe der Anwesenden. Ausgesucht wurden die Mitwirkenden von Piäär’s Assistentin „Jaqueline“ (Petra Fischer) Die Bereitschaft der Anwesenden mitzumachen, war spontan vorhanden. Und die Bilder, die Piäär mit seinen Mitwirkenden schuf, führten jeweils zu herzhaften Lachen und großen Applaus. Egal, ob es sich um die Darstellung eines Armleuchters, um eine überspannte Dame, um eine große Dürre oder passend zum Herbst das Bild des Drachensteigens handelte, jedes einzelne Kunstwerk erhielt Beifallsbezeugungen und zeichnete bei den Betrachtern mindestens ein Schmunzeln auf die Lippen.Mit einem hervorragenden Abendessen aus der bekannt guten Küche des AWO Seniorenheimes klang der Nachmittag langsam aus. Otto Müller bedankte sich bei Allen, die geholfen haben, dass das AWO-Herbstfest ein Nachmittag wurde, der hoffentlich lange in angenehmer Erinnerung bei allen Anwesenden bleibt.