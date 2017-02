Burger und Spiele - Stammesratsklausur 2017

Am Anfang jedes Jahres trifft sich der Stammesrat zu einer Klausurtagung. An einem Wochenende werden die Daten für Lager und Aktionen und die Verantwortlichen dafür bestimmt. Auch aktuelle und zukünftige Entwicklungen werden besprochen.Im Zentrum stand dieses Jahr das Bundeslager: Unter dem Motto "Estonteco" - Lebe den Kontinent werden sich diesen Sommer Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus ganz Deutschland und einige internationale Gäste zu einer großen Zeltstadt zusammenfinden. Der Stamm Eisvogel, der letztes Jahr in diesem Gebiet bereits auf Fahrt war ( > zum Beitrag ) ist natürlich mit dabei.Dabei kommt der Spaß allerdings nicht zu kurz: Dieses Jahr gab es einen Spieleabend mit "Extrem"Carcassonne und leckeren (selbstgemachten) Burgern.