Auf geht's zum Sängerball! - VOX CORONA lädt am Faschingssamstag ins Trachtenheim

Hallo, an alle "Hexen, Zauberer, Mexikaner, Cowboys...."! Auf geht's ins Trachtenheim, am Faschingssamstag, 25. Februar! Da steigt der Sängerball von VOX CORONA! Toll fänden es die Sängerinnen und Sänger, wenn viele lustig verkleidete Mäschkerle in den Saal drängeln würden, der um 19 Uhr geöffnet wird.



Um 20 Uhr legen dann Holger und Alexander vom "Duo Zweikanal" los. Die beiden haben von Schlager und Oldie bis Partyhit und Rock alles an richtiger Musik zum Tanzen und Feiern drauf. Gute Laune und Superstimmung sind garantiert.

Macht die Band mal Pause, geben die Närrinnen und Narren von VOX CORONA G'stanzln auf schwäbisch zum Besten. Ein Königsbrunner "Grantler" will sich zu Wort melden. Ob mer den reilass'n?



Unter dem Motto "California - the Golden State" wird die Tanzgruppe des CCK-Fantasia mit einer energiegeladenen Show die Besucher auf eine Reise durch das sonnige Kalifornien mitnehmen; dort, so viel sei verraten, werden "schwere Jungs" von hübschen Girlcops bewacht.



Mit 15 Euro seid Ihr dabei! Karten sind im Trachtenheim in der Donauwörther Straße 46 zu erwerben, im Vorverkauf oder an der Abendkasse. Unter der Nummer (08231) 86000 kann auch ein Tisch reserviert werden