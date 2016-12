Vfl Gummersbach gegen die Füchse aus Berlin

Spielergebnis Vfl Gummersbach - Füchse Berlin 26:26 (13:24) Nach dem Spiel war zu vernehmen: Schade, VfL. Die bessere Mannschaft aus Gummersbach musste sich an heutigen Nachmittag mit einem Remis zufriedengeben. Nach einem furiosen Ende der ersten Halbzeit, machten die Hausherren nach der Halbzeitpause genau da weiter, wie in der erfolgreichen ersten Halbzeit. Die Hausherren waren hellwach in der Deckung mit einem starken Torhüter Carsten Lichtlein, und treffsicher und ideenreich im Angriff. Der Gummersbacher Spieler Simon Ernst glich unmittelbar zum 14:14 aus. Auch die beiden Zeitstrafen sollten dem VfL nicht schaden, ganz im Gegenteil. In Unterzahl fing der VfL zwei Bälle ab und kam durch die beiden Gegenstoßtreffer von Vfl Spieler Andreas Schröder zur 16:14-Führung. Nach einem Pfostentreffer von Vfl Spieler Florian Baumgärtner erkämpfte sich der Gummersbacher Evgeni Pevnov den Abpraller und traf artistisch zum 17:14. Schwalbe Arena stand endgültig Kopf. Der VfL blieb nun weiter in der Vorhand und ließ die Gäste aus Berlin nicht mehr dichter als zwei Treffer herankommen. Immer wieder war es Vfl Spieler Julius Kühn (Nationalspieler), der das Gummersbacher Team durch seine Treffer zum 20:17, 23:20 und 24:21 auf drei Tore in Front warf.

Die Überraschung gegen die favorisierten Berliner war greifbar und wäre auch verdient gewesen.

In der Schlussphase wurde es aber noch einmal spannend, da dem VfL im Angriff einige wenige Fehler unterliefen.

Hinzu kam, dass der eingewechselte Füchse-Keeper Petr Stochl einen besseren Nachmittag hatte als sein Kollege Silvio Heinevetter.

Nach dem 25:23 durch Florian Baumgärtner (52.) wollten es die Gäste noch einmal wissen.

Füchse Spieler Fabian Wiede setzte sich zweimal gegen Carsten Lichtlein durch und traf zum 25:25, nachdem Lichtlein zwischenzeitlich noch einen weiteren Gegenstoß entschärfen konnte.

Knapp fünf Minuten standen nun noch auf der Hallenuhr und die Spannung war greifbar.

Zunächst wurde ein Wurf von Julius Kühn von der Deckung geblockt und im Gegenzug scheiterte der Berliner Spieler Nenadic am Pfosten.

Der Gummersbacher Spieler Simon Ernst scheiterte ebenfalls am Pfosten und die letzten zwei Minuten musste der VfL dann auch noch in Unterzahl absolvieren.

Dennoch ging der VfL durch Julius Kühn per Siebenmeter erneut in Führung, aber auch auf der Gegenseite trafen die Gäste per Strafwurf.

Hinzu kam eine weitere Zeitstrafe gegen den VfL, der den letzten Angriff in doppelter Unterzahl absolvieren musste.

Nach einer Auszeit von Gummersbacher Trainer Emir Kurtagic 15 Sekunden vor Schluss, konnte der VfL den Ball für den Rest der Spielzeit behaupten, kam aber nicht mehr zum Torabschluss.

Der Start in die Partie gelang dem VfL heute überhaupt nicht.

Nach dem 2:3 durch Andreas Schröder (5.) summierten sich die Fehler der Gastgeber. Vorne warfen die VfL-Angreifer die Bälle weg und in der Deckung fehlte ebenfalls der Zugriff.

Immer wieder konnten die Berliner nur durch Fouls gestoppt werden, und Petar Nenadic verwandelte die Siebenmeter sicher. Hinzu kamen die Gegenstöße. Den ersten freien Ball konnte Carsten Lichtlein noch parieren, aber bei den folgenden Kontern war der Nationaltorhüter machtlos.

Durch einen 4:0-Lauf ging der Gast mit 7:2 in Führung.

In dieser Phase waren die Gäste deutlich wacher und kauften dem VfL den Schneid ab.

Beim Dreher von Nationalspieler Fabian Wiede zum 6:13 (22.) sanken die VfL-Aktien zunächst in den Keller, um dann schlagartig wieder zu steigen.

In den folgenden Minuten zeigten die Gummersbacher, was wirklich in ihnen steckt.

Die Deckung stand jetzt wie eine Wand und zwang die Gäste immer wieder zu Fehlern.

Hinzu kam, dass Carsten Lichtlein einmal mehr die ganz wichtigen Bälle hielt. Florian Baumgärtner und Simon Ernst machten den Anfang zum 8:13.

Nach dem Gegenstoßtreffer von Florian von Gruchalla zum 9:13 war dann auch die SCHWALBE Arena voll da und peitschte den VfL nach vorne.

Berlin war jetzt deutlich verunsichert und biss sich immer wieder an der Deckung die Zähne aus. Hinzu kam, dass Julius Kühn nun richtig aufdrehte.

Durch zwei Tore von ihm sowie den Treffern von den Vfl Spielern von Gruchalla und Ernst kam der VfL zum umjubelten 13:13-Ausgleich.

Ein sagenhafter 7:0-Laufe hatte die Partie innerhalb von sechs Minuten wieder ausgeglichen.



Die Zuschauer in der Schwalbe Arena und bei Sport 1 haben ein gerechtes Unentschieden zwischen den beiden Mannschaften verfolgen können.

