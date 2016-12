VfL Gummersbach bekommt auswärts kein Bein auf die Erde

GWD Minden - VfL Gummersbach 26:23 (10:12).



Der Vfl Spieler Julius Kühn war überragend, aber das reichte nicht: Gummersbach verliert sang- und klanglos 26:23 (10:12) in Minden.



Es bleibt dabei: In der Fremde bekommt der VfL Gummersbach kein Bein auf die Erde.

Der Vfl Gummersbach bleibt ein Gast, den sich die Gastgeber gerne wünschen.



So auch am letzten Spieltag (09.12.2016) beim Aufsteiger GWD Minden, der den VfL mit 26:23 (10:12) bezwang.

Damit bleiben die Blau-Weißen weiter im Mittelfeld der Tabelle hängen und weisen jetzt 13:17 Punkte auf.



An Julius Kühn (Nationalspieler) lag die Niederlage in Minden sicher nicht: Julius Kühn traf zwölfmal, was allerdings nicht reichte.



der Vfl Gummersbach durfte sich in den ersten 30 Minuten noch fast ausschließlich bei Julius Kühn bedanken, dass man überhaupt im Spiel blieb.



Der wurfgewaltige Rückraumspieler war nach der Heimpartie gegen Berlin auch beim Auswärtsspiel in Minden der Torgarant für die Blau-Weißen.



In der ersten Hälfte netzte Kühn gleich achtmal ein und sorgte so für zwei Drittel aller VfL-Tore.

Eine Klasse-Leistung des Goalgetters.



So war es vor allem ihm zu verdanken, dass der VfL mit einem zwei-Tore-Vorsprung in die Halbzeit gehen konnte, denn zuvor hatte sich ein zähes Ringen entwickelt, bei dem sich lange kein Team absetzen konnte.



Bis zum 10:10 wechselte die Führung ständig, ehe Julis Kühn und der Vfl Rechtsaußen Tobias Schröter für die Pausenführung sorgten.



Minden erwies sich in den ersten 30 Minuten als der erwartet unbequeme Gegner, der das Tempo verschleppte und geduldig auf seine Chance wartete.



Nicht nur die mitgereisten Vfl Gummersbach stellen sich die Frage, ob der scheidende Gummersbacher Trainer Emir Kurtagic noch weiterhin in Gummersbach tätig sein kann.

Natürlich kann der Trainer, der Betreuerstab keine Tore werfen bzw. verhindern, dies müssen schon die Spieler auf der Platte bewerkstelligen.

