In der Schlussphase das Spiel verloren

In der Schlussphase wurde das Spiel des Vfl Gummersbach in Erlangen verlorenIn einer hektischen Schlussphase behielt der Bundesliga - Aufsteiger und Gastgeber denkbar knapp die Oberhand„Diese Schlussphase wäre gar nicht nötig gewesen. Wir müssen uns das selber ankreiden“, erklärte der enttäuschte VfL Trainer Emir Kurtagic.Die Gäste aus Gummersbach führten das Spiel über weite Strecken an, ohne sich aber entscheidend absetzen zu können„Chancen dafür gab es genug. Leider haben wir den Gegner selber stark gemacht und die Halle damit auch belebt. Die Vielzahl der Fehler ist für mich unerklärlich“, erklärte Kurtagic weiter>b>Der VfL Gummersbach hatte bereits in den ersten 30 Minuten überwiegend geführt.Erlangen erwischte aber den besseren Start in die Partie mit einer 3:1 Tore Führung.Bereits in der neunten Minute brachte Vfl Spieler Julius Kühn (Nationalspieler) seine Mannschaft zum ersten Mal mit 5:4 Toren in Führung.Erlangen gelangen nach dem 5:7 durch Simon Ernst noch drei Tore in FolgeBereits beim 9:10 durch den Blau Weißen Spieler Florian von Gruchalla war der Gast wieder in Front.Erlangen konnte dann noch einmal zum 14:14 ausgleichen.Mark Bult und Andreas Schröder aus der Gastmannschaft sorgten innerhalb von etwa 1 Minute für eine Pausenführung mit Zweitoren.„Damit war der Gegner zurück und die Partie wieder völlig offen. Das hätten wir uns ersparen können“, erklärte der Trainer.aus GummersbachAb diesem Spielstand entwickelte sich eine offene PartieWobei die Blau Weißen aus Gummersbach immer noch regelmäßig führtenVfl Kapitän Schindler traf zum 21:24Kevin Schmidt vom Vfl erhöhte die Führung mit einem Siebenmietertor auf 22:25Sicherheit gab dies dem Gast aus Gummersbach jedoch nichtBedingt durch Überzahlsituationen und Fehlwürfe des Gastes aus dem Oberbergischen in N R W. erzielte Erlangen vier Tore in FolgeDiesen 29:27 Tore Vorsprung ließ sich die Heimmannschaft ließ sich der Gastgebern auch in der letzten Spielminute nicht mehr nehmen„Wir haben uns zu dumm angestellt. Wenn man mit zwei guten Torhüter - Leistungen von Carsten Lichtlein und Matthias Puhle 30 Gegentore kassiert, ist das einfach viel zu viel“, so Kurtagic abschließend.Der Ex-Gummersbacher Spieler Ole Rahmel war mit elf Treffern erfolgreichster Werfer auf dem FeldInformationen und Quellen:Pressemitteilung Vfl GummersbachDKB Bundesliga - http://www.dkb-handball-bundesliga.de