Kleinstadtskandal wegen Hass - Plakate

Plakate mit Aussagen zu Flüchtlingsfamilien,

sorgen in kleiner Stadt - in der Nähe von Köln - für einen Skandal.



Nachdem diese Plakate entdeckt wurden,

waren die Einwohner in dieser Kleinstadt geschockt.



Alle Nachforschungen zu dem / den Verursacher blieben zunächst ergebnislos.



Wie soft, wurden die Abläufe und "Spielregeln",

vom schwarzen Peter Spiel neu "belebt"



Unappetitliche Redewendungen machten die Runde.

Den / die Verursacher kenne ich

Du Vollpfosten, rede doch keinen Blödsinn

Nun mal Ruhe im Karton, der Täter / die Täter kommen aus einer anderen Stadt

Warum fragen wir nicht die Frau mit der Glaskugel der Wahrheit auf dem Tisch

Man könnte noch viele dieser Beispiele nennen.



Irgendwann war es einem Einwohner dann "zu bunt".

Er offenbarte (einem Vertreter der Presse) exakte Einzelheiten,

über den Verantwortlichen der Plakat - Aktion.



Nach einer detaillierten Recherche stellte der Journalist fest,

sein Informant ist Mitglied in der selben Vereinigung wie der Bürgermeister.

Der Informant hatte den Bürgermeister,

wegen dubioser Immobiliengeschäfte,

bei der Staatsanwaltschaft gemeldet.

Aus der Behörde der Staatsanwaltschaft wurde dem Bürgermeister,

ein "vertraulicher Wink" über diese Meldung offenbart.



Nachfragen des Journalisten bei der Staatsanwalt ergaben dann,

der Bürgermeister war der Übeltäter.



Somit stand fest. der parteilose Bürgermeister der kleinen Stadt,

hatte aus Protest, Plakate gegen die Renovierung,

einer Unterkunft für 3 Flüchtlingsfamilien im Stadtgebiet anbringen lassen.



Plakat 1)

Der Staat drängt sie uns auf



Plakat 2)

Das war es - Sie kommen



Plakat 3)

lustvoll produzierte Kinder hier unterbringen - Nicht bei uns



Ergänzend noch zu den dubiosen Bürgermeister Geschäften mit den Immobilien.

Ein, mit Bürgermeister (verwandter) Geschäftsmann,

hatte das Anwesen - in einer Nacht und Nebelaktion - verhökert.

Gegen diesen "Geschäftemacher" wird immer noch ermittelt.

Wegen Konkurs Betrug sind diese Ermittlungen notwendig geworden.



Nicht nur der Bürgermeister reitet sich selbst immer tiefer in die Bredouille.



Zu diesem Irrsinn und der politischer Verwirrung des Bürgermeister ist,

nach meine Meinung. nur anzumerken:.

Diese Trumpisierung des Bürgermeister,

sowie die Burkinasierung seines (kranken?) Geistes sind ekelhaft.

