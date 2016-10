Bericht Hass - Plakate usw. gelöscht

Bericht: Hass- Plakate usw. von mir gelöscht..



Zu diesem (ehemaligen" Bericht fühlten sich einige M H Mitglieder veranlasst,

sich als wichtige und schlaue Frage- / Hinweis - Produzenten auszugeben.



Dies geschah (unter anderem), mit "dubiosen" Kommentaren.

Nach dem Sinn und Zweck der Kommentare habe ich "verzweifelt" gesucht.

Bin aber nicht fündig geworden.

Sinn und Zweck, haben jeden Sinn vermissen lassen.



Bei näheren Betrachtung, der jeweiligen Einlassungen,

habe ich aber schnell erkannt,

lediglich eine Menge heiße Luft wurde in die M H Welt geblasen.





Die M H Mitgliedern, welche meinen "alten" (nun gelöschten) Bericht,

mit dem GEFÄLLT MIR Buttons als gut empfunden haben,

bitte ich um Nachsicht.



Als Hinweis - für die heiße Luft - Produzenten noch folgendes:

Diese Klientel hat mit ihrem Kommentaren den Eindruck vermittelt,

dass die abgelassenen Kommentare bei meinen Berichten müssen,

nach der Methode: Es geht nur Schlag auf Schlag weiter.



Somit musste ich annehmen, es wurde beabsichtigt,

im Sinn von Schlag auf Schlag,

mit mehr oder weniger sinnhaften Kommentaren.

weiterhin heiße Luft zu produzieren und ganz gezielt Unruhe zu stiften.



Deshalb die Frage an diese Aspiranten:

Muss ich nun annehmen, dass mir ein heißer Herbst bevor.steht?



Schlussbemerkung:

Schlag auf Schlag geht es - für die von mir Angesprochenen -

auch in der Fußball - Bundesliga weiter.

In dieser Liga kann man einen heißen Herbst erleben.



Mein Rat an diese Ex Kommentatoren:

Von meinen Berichten zu den Übertragungen der Bundesligaspiele wechseln..

