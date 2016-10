Vermutlich durch irgendetwas in die Stadt reingeschleppt.Ich pustete ihn erst einmal sachte an, um zu sehen, ob er noch lebte. Er bewegte daraufhin seine "UKW-Antennen".Danach fotografierte ich ihn mit dem Handy.Wenn in der Nähe eine Parkanlage gewesen wäre, hätte ich ein Tuch über ihn geworfen, ihn ganz vorsichtig eingefangen und ausgesetzt. Aber es war nichts in der Nähe.