Full House im Tanzsaal

Ab 13.30 Uhr hatten die Zuschauer bei Kaffee und Kuchen Gelegenheit das vielfältige Programm des Vereins kennen zu lernen. So wurde das Publikum zuerst durch die Showtanzgruppe von Markus Klaus auf einen amüsanten Ausflug nach Mexiko eingeladen, bevor seine Jugendgruppe mit ihrer temperamentvollen Version der Rocky Horror Picture Show für Begeisterungsstürme sorgte. Den Höhepunkt dieser ersten Stunde bildete der erotische Tanz des Ehepaars Glück mit Markus Klaus zu lateinamerikanischen Rhythmen.Im zweiten Block des Nachmittags zeigten die Trainer Katharina und Andreas Matery einen Überblick über ihre verschiedenen Tanzkreise. Die Jugendshowtanzgruppe „Dance Unlimited“ begeisterte mit einem Auszug aus ihrem derzeitigen Programm. Danach führten Tänzer aus drei verschiedenen Tanzkreisen dem Publikum sehr anschaulich die Entwicklung vom Anfänger zum fortgeschrittenen Tänzer vor.Zu guter Letzt gab es für zahlreiche, interessierte Zuschauer unter Leitung der neuen Trainerin Patricia Burghard die Möglichkeit, selbst die ersten Tanzschritte auszuprobieren. Sie stellte die neuen Angebote des Vereins vor. So wird es ab dem 10.11. einen Disco Fox Club unter ihrer Regie geben. Das Konzept ist nicht als Kurs angelegt, sondern die Tänzer zahlen jeweils nur bei Anwesenheit und bekommen pro Abend eine neue Figur intensiv vermittelt. Das zweite Angebot richtet sich an Anfänger. Sie haben am 10.11. zunächst die Möglichkeit zu einer kostenlosen Probestunde in Standard- und Lateintänzen, bevor eine Woche später der Kurs beginnt. Für Anfänger mit Vorkenntnissen gibt es außerdem die Einstiegsmöglichkeit am Mittwochabend.Anmeldeformulare und weitere Informationen zu den diversen Angeboten finden Sie auf der Homepage unter www.tsc-friedberg.info