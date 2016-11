2016 kostenlos starten und mehr

Für Anfänger ohne Vorkenntnisse besteht um 19 Uhr die Möglichkeit, sich in ersten Tanzschritten der diversen Standard- und Lateintänze zu versuchen. An diesem Tag wird zunächst eine kostenlose Schnupperstunde angeboten. Ab 17.11. beginnt dann der reguläre Kurs 10 Mal jeweils donnerstags zur gleichen Zeit.Um 20 Uhr öffnet der Disco-Fox-Club unter Leitung von Patricia Burghard seine Tore. Es wird jeden Donnerstag eine neue Figur gezeigt und anschließend gemeinsam eingeübt. Das Angebot ist für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. Das Ganze ist nicht als Kurs, sondern als wöchentliches Angebot gedacht. Alle Kurse sind bestens geeignet, sich auf die kommende Faschingssaison mit den diversen Bällen vorzubereiten.Der TSC Blau Weiß Rot Friedberg möchte gerne möglichst vielen Personen die Freude am Tanzen vermitteln, daher bietet er derzeit tanzbegeisterten Paaren aus der Umgebung ein attraktives Neueinsteigermodell. Wer in diesen letzten Wochen des Jahres 2016 Mitglied eines der Standard-Latein-Tanzkreise wird, muss keine Anmeldegebühr entrichten und zahlt auch erst ab 2017 Mitgliedsbeiträge. Kommen Sie einfach zu einem der Tanzkreise und informieren Sie sich bei den Tanzlehrern oder auf der Homepage des Vereins unter www.tsc-friedberg.info