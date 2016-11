"Ich lach mich tot - Vom Umgang mit dem Ende" war das Thema vom Go Special am 6.11.2016 in Langenstein. Sowohl auf humorvolle als auch auf ernste Weise wurde auf das Ende unseres Lebens geblickt. Leider steht auch der Go Special kurz vor seinem Ende.



Für den besonderen Gottesdienst mit schöner Deko, Band, Gospelchor, Theaterspiel und gemütlichem Ausklang werden zahlreiche Helfer benötigt, die die dreimal im Jahr stattfindende Veranstaltung vorbereiten und durchführen. Leider möchten sich nun einige davon aus dem Go Special-Team zurückziehen, darunter mehrere Mitglieder der Band "Holy Beats".Aus diesem Grunde wurde der Go Special für März 2017 abgesagt, während der Termin am 25.6.2017 noch stattfinden soll. Ob es weitere Go Specials in Langenstein gibt, hängt davon ab, ob sich genügend Freiwillige finden, insbesondere auch für die Band.