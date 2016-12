Wie wir über den eigenen Schatten springen – vom Schatten zum Licht, weg von Ärger, Frust und Genervt sein.

Andauernd stört uns wieder etwas an dem Partner, dem Kollegen oder dem Vorgesetzten. Ständig geraten wir an die gleichen Typen welche in uns etwas auslösen und das was ausgelöst wird stört uns richtig. Oder wir finden jemanden total faszinierend, beeindruckend und wären auch so gerne wie dieser Mensch. Warum polarisieren wir, oder lernen Menschen kennen die uns polarisieren?

Der Schattenaspekt ist ein Teil von uns, welchen wir immer unterdrückt haben. Dieser Teil will jedoch auch gesehen werden und so projizieren wir sehr gerne unsere Themen auf andere Menschen. In diesem Erlebnis-Vortrag erkennen wir unseren alten Freund, den Schatten.

In alten Zeiten zeigten die Schamanen und Druiden den Suchenden ihre Schattenseiten auf, um diese wieder zu erlösen und integrieren. Das alte Wissen kann uns heute wieder helfen zu uns zu kommen und ganzer zu werden in unserer Seele und unserem Leben.

Eine Aussöhnung mit den eigenen Schatten ist möglich und ein Weg erlernbar um in die eigene Kraft und Freiheit näher zu kommen. Wie wir den Mut aufbringen können unsere Schattenaspekte anzusehen um diese in einer Heilung zu geben und unser Leben drastisch zu verändern wird in diesem Vortrag aufgezeigt.