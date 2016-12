VHS Kempten Workshop: Entgeltumwandlung statt Altersarmut!

Der Monat ist noch lang, aber das Bankkonto schon fast wieder leer. So geht es mittlerweile vielen Rentnern in Deutschland welche mit weniger als 917 Euro im Monat auskommen müssen. Das zeigen aktuelle Zahlen. Und die Altersarmut wird weiterhin steigen.

Ein politisches Konzept, um diesen Trend zu stoppen, gibt es bislang nicht. Wer später in der Rente nicht arm sein will, sollte deswegen selbst aktiv werden. Wie?



Seit 2002 hat jede/r Arbeitnehmer/in einen gesetzlichen Anspruch auf betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung. Das heißt, jede/r Arbeitnehmer/in kann Teile seines künftigen Gehalts in Beiträge zu einer betrieblichen Altersversorgung (bAV) umwandeln und sich somit eine Zusatzrente aufbauen. Dieser Anspruch besteht, für alle in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversicherten Arbeitnehmer, bis zu einer Höhe von vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze (West) der gesetzlichen Rentenversicherung.



• Welche Vorteile bietet Entgeltumwandlung als Altersvorsorge

• Welche Kombinations- und Produktvarianten sind vorteilhaft?

• Wer entscheidet über die Gestaltung und was passiert bei Ausscheiden aus dem Betrieb?

• Welche Auszahlungsmöglichkeiten gibt es und wie verhält es sich mit der Besteuerung?

• Welche Erträge sind im Zeitalter von Niedrigzinsen zu erwarten und wie sicher sind diese?



Übrigens ist dieser Workshop auch für geringfügig Beschäftigte mit einem so genannten 450-Euro-Job interessant, da diese Anspruch auf Entgeltumwandlung haben, da Sie ebenfalls in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind.



Wann?

Donnerstag, 19.04.2017 - 19:30 - 21:45 Uhr, 15 Min. Pause

Wer?

Leitung : Jürgen Herb, Kaufmann für Versicherungen, Fachmann für Mittelstand IHK Köln

Nummer : D3190M Kempten

Wo?

Ort : vhs Kempten, Bodmanstr. 2, 87435 Kempten (Allgäu), Raum 001, EG

Wieviel?

Preis : Preis: 10,00 €



Anmeldung unter Kurs-Nr. D3190M Kempten über www.vhs-kempten.de oder Tel. 0831 704965-0



Impressum nach §5 Telemediengesetz:



Versicherungsbüro Herb e. K. – sicHERBesser.de

Generalagentur - Exklusivvertreter der Gothaer Versicherungsbank VVaG

Kaufbeurer Str. 89, 87437 Kempten