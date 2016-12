Verlorene Herzen und zerrissene Seelen - ein Erlebnis-Vortrag

Schamanische Heilmethoden für Herz und Seele



Schamanismus ist die älteste Heilmethode der Welt und wirkt auf die tiefsten Schichten jeden Menschen. Der Schamanismus dient den Menschen, der Seele zur Heilwerdung, der eigenen Ganzheit und dem eigenen Lernen. Die Wirkungsweise ist unabhängig von Glaubens- oder Kultur-bindung. Immer mehr kommen Energiemedizin, Chakrenarbeit und Lichtarbeit in den Fokus der Gesellschaft.



Wie kann mir das Schamanentum, die Energiemedizin und Ethnomedizin helfen ein gesundes und glückliches Leben zu führen? Wie arbeiten Schamanen und Medizinmenschen? Was ist unter dieser Arbeit zu verstehen und wie können diese Arbeiten mir selbst helfen um gesund zu werden oder gesund zu bleiben? Was hat das Allgäu mit Schamanen zu tun und wie kann ich für mich Wege zu meiner Spiritualität finden?

Diese und mehr Fragen werden an diesem erkenntnisreichen und lebhaften Abend spürbar erläutert und aufgezeigt.

Info und Anmeldung unter www.vhs-kempten.de