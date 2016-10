sicHERBester Friends & Family-Tag

Mit "sehr gut" bestätigt ServiceRating uns, den Beratern der Gothaer Versicherung im Allgäu erneut unsere hervorragende Servicequalität. 97 Prozent der Kunden sind zufrieden mit der Gothaer Versicherung. Individuelle Ziele und Wünsche wurden berücksichtigt, weiterhin wurden Freundlichkeit und Verständlichkeit der Beratung von unseren Kunden positiv aufgenommen. Die Mehrheit möchte die Gothaer Versicherung deshalb Freunden und Bekannten weiterempfehlen.Unsere Leistungen am sicHERBesten Friends & Family-Tag im Überblick:• Erweiterte Familienbonus Möglichkeiten in 2017• Wichtige Steuer- und Prämienvorteile bis 31.12.2016• OrdnerService & Mustervorlagen für 2017• Anspruch auf günstige Tarife zum Jahreswechsel 2016/2017• 40 EUR „Kunden werben Kunden-Prämie“ gemäß TeilnahmebedingungenWann?Do., 24.11.2016 von 10.00 bis 18.00 UhrWo?Versicherungsbüro Herb e. K. – sicHERBesser.deGeneralagentur - Exklusivvertreter der Gothaer Versicherungsbank VVaGKaufbeurer Str. 89, 87437 KemptenAlle weiteren Infos gerne unter Tel. 0831/574646 oder info@sicHERBesser.de. Darüber hinaus halten wir an diesem Tag weitere vielfältige und hilfreiche Serviceleistungen zum Jahreswechsel für Euch bereit. Einschließlich einer guten Tasse Kaffee oder Tee.Wir freuen uns auf Euer Kommen gerne in Begleitung! Denn Ihr wißt ja: Das Versicherungsbüro Herb weiterempfehlen und Kunden-Coupon über 40 Euro sichern!Anbieter-Impressum nach Telemediengesetz:Jürgen HerbGeneralagentur - Exklusivvertreter der Gothaer Versicherungsbank VVaGKaufbeurer Str. 89, 87437 Kempten---------------------------------------------------------------------------------------Eingetragen als Versicherungsvertreter nach § 34 d Abs. 4der Gewerbeordnung unter der Registrierungsnummer HRA 8046 beimDIHK Berlin, Deutscher Industrie- und Handelskammertag,Breite Str. 29, 10178 BerlinTelefon 0180 5 005850 (Telekom 0,14 EUR/Min.)Registrierungsnr.: D-K1B0-Z5QSJ-98Internet www.vermittlerregister.info oder www.vermittlerregister.org