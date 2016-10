Allgäuer Aktionstag Geldanlage: Profitiert vom Know-how der Profis - einfach

sicHERBesser

Ihr strebt attraktive Renditen an, möchtet Euch aber nicht täglich um Eure Geldanlage kümmern? Keine Zinsen mehr auf dem Sparbuch der Bank?Lehnt Euch entspannt zurück! Unsere Anlageexperten wählen aber auch in den vermögensverwaltenden Fonds aussichtsreiche Anlageklassen aus, investieren unabhängig und steuern das Investment von sicherheits- bis chancenorientiert ans Ziel.Am Di., 15.11.2016 steht Euch neben mir auch der Experte für Geldanlagen der Gothaer Herr Markus Beilmann exklusiv zur individuellen Beratung zur Verfügung.Wir haben diesen Tag als Informationstag für Euch geplant. Stellt also einfach Eure Fragen rund um das Thema Geldanlage.Wir freuen uns über Eure Anmeldung - gerne zum Wunschzeitpunkt- zu diesem Aktionstag unter 0831/574646 oder info@sicherbesser.de.Veranstaltungsort:Versicherungsbüro Herb e. K. – sicHERBesser.deGeneralagentur - Exklusivvertreter der Gothaer Versicherungsbank VVaGKaufbeurer Str. 89, 87437 KemptenÜbrigens: Die Gothaer wurde vor über 190 Jahren als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit gegründet und ist seitdem ein verlässlicher Partner – auch, wenn es um die Verwaltung der Kundengelder geht.