Totem - Schamanische Trommelreise zum eigenen Krafttier

Finden Sie in einer schamanischen Trommelreise Ihr eigenes Krafttier. Krafttiere sind unsere spirituellen Begleiter. Jeder Mensch von uns hat ein Krafttier seit Geburt an, auch wenn wir es nicht kennen oder uns dessen bewusst sind. An diesem Tag gehen wir auf die Reise zu unserem Krafttier und entdecken auch Orte der Kraft in der feinstofflichen Welt in der unser Krafttier lebt kennen.

Mit der Schamanentrommel lernen wir den Weg dorthin zu finden. So treten wir bewusst mit unserem Krafttier in Kontakt und spüren unser Herz und unsere Seele.

Das eigene Krafttier bietet Ihnen auf einfache Weise die wunderbare Möglichkeit, Informationen und Antworten zu erhalten, welche wir in der Alltäglichkeit oft nicht erkennen. Unser Krafttier schenkt uns auch Kraft und unterstützt Sie im Leben. Es zeigt Ihnen ihre Gaben und Potenziale auf und wird ein bewusster Wegbegleiter im Leben.

Der Tag ist auch für Menschen, die ihr Krafttier bereits gefunden haben und gerne schamanisch reisen möchten. Wir werden mehrere schamanische Reisen unternehmen.

Ein entspannter Tag mit vielen Möglichkeiten der feinstofflichen Welt steht uns bevor.

Bitte mitbringen: Warme Socken und Decke, bequeme Kleidung und Getränk.



Anmeldung und Info unter www.vhs-kempten.de

