KÄS änd ROLL - Allgäuer Hand-Käs mit Musik: Garantiert guat & 100% live!

Längst haben sich die Jungs von KÄS änd ROLL ihren festen Platz in der regionalen Musikszene erobert. Ihre ganz eigene, fröhliche und verrückt-bodenständige Art Musik zu machen lässt sie in keine Schublade pressen und begeistert generationenübergreifend. Ob bei bisherigen Auftritten auf der Stadtparkbühne der Allgäuer Festwoche, auf der Münchener Theresienwiese im Rahmen des WinterTollwood-Festivals, auf Berghütten oder beim Sommerfest der Bad Schussenrieder Erlebnisbrauerei. Es ist cool und angesagt, diese neue Volksmusik mit Saxophonen, Posaune und Akkordeon.Mit dieser frechen Mischung aus Pop und Jazz, Alpinem und Rock`n`Roll ging die Band in 2016 auf ausgedehnte Tour, auch über die Grenzen des Allgäus hinaus!Natürlich mit im Musiker-Gepäck: Der neue Song „Kässpatzen Män“ (alias Hoochie Coochie Man). Steht dieser Song für das Allgäu und deren erlebbare Werte – ob zum Tour Auftakt am Hopfensee in Füssen oder beim Abschluss auf dem Golden Oldies Festival in Wettenberg/Hessen.Kostprobe gefällig? Unter www.kaes-n-roll.de oder bei ihrem nächsten Auftritt!