Spiel- und Fahrzeugflohmarkt (Alles ausser Kleidung)

Spiele und Fahrzeuge für WeihnachtenKaufering. Günstige Spiel- und Fahrzeuge werden am Samstag den 19.11.2016 von 09:00 – 11:30 Uhr im Kinderhaus Don Bosco auf dem Herbst-Flohmarkt des Kinderhauses „Don Bosco“ verkauft.Für das leibliche Wohl ist mit Getränken und Kuchen gesorgt.Verkaufsnummern verteilt der Elternbeirat ab dem 24. Oktober unter Tel. 08191/9734236 und 08191/9371555.Abgabe der Waren (alles außer Kleidung und Schuhen) ist am Freitag, den 18.11.2016 von 15.00 bis 17.00 Uhr im Kinderhaus in der Hessenstraße 1 ,Kaufering.15 Prozent des Verkaufserlöses kommen dem Kinderhaus zugute, außerdem die Einnahmen aus einem Kuchenverkauf.