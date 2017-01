Veranstaltungen alt-kath. Kirchengemeinde Kaufbeuren- Neugablonz

Am kommenden Mittwoch um 19 h in unserem Gemeindezentrum in der Jägerstraße in Neugablonz: Offener Frauentreff



Am kommenden Mittwoch um 20 h in der "Alten Heimat" in Neugablonz treffen sich die Männer zum Stammtisch



Am kommenden Freitag um 19 h treffen sich im Gemeindezentrum in der Jägerstraße in Neugablonz alle, die einem Reisebericht aus Russland lauschen möchten (Imbiss inklusive).



Am kommenden Sonntag um 9.30 h Ökumen. Eucharistiefeier in Neugablonz zur Gebetswoche der Einheit der Christen mit der Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde in Kaufbeuren



Herzliche Einladung!

