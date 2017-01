Sternsingeraktion- Gäbe es sie nicht, sie müsste erfunden werden!

Darum wäre es ihm auch im Traum nicht eingefallen, dass die Menschen anfingen, Listen zu erstellen, mit denen manchen die Sternsinger "wie einen Pizzaservice" oder als Dekoration bestellten. Es machte ihn traurig zu sehen, dass manchen auf einmal Geldscheinzählungen wichtiger zu werden schienen als die Tränen in den Augen jener alten, kranken Frau, die schon seit Jahren nicht mehr besucht worden war, weil sie auf keiner Liste stand. So sprach er schließlich zu sich selbst: Im Gegensatz zu Bethlehem vor 2000 Jahren finden so viele heute meinen Sohn in der Krippe nicht mehr- würden Sie doch nur meinem Stern und nicht den Geldscheinen folgen (und sei es auch für einen guten Zweck).