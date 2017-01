Nehmen Sie zu!

Zumindest im geistlichen Bereich ist es nicht unbedingt von Vorteil, ein "Leichtgewicht" zu sein. Etwas "Schwerwiegendes" an -geistlicher- Kost scheint mir hier sogar ein klarer, gläubiger "Wettbewerbsvorteil" zu sein.Schade, dass es keine Glaubens- sondern nur "Körperfettwagen" gibt ... Im Glauben ist es alles andere als erstrebenswert, zu Diät- oder Reduktionskost zu greifen. Auch einseitige Ernährung oder ein Übermaß einer bestimmten Lebensmittelauswahl sind -wie im Glaubensleben vielleicht auch- nicht von Vorteil und können zu "religiöser Magen-Darm-Verstimmung" oder "wenig geisterfüllten Blähungen" führen ... In diesem Sinne: Bei Gott dürfen Sie gerne auch mal so richtig genussvoll zulangen. Auch nach den Feiertagen.Markus StutzenbergerKatholisches Bistum der Alt-Katholischen Kirche in Deutschland,Gemeinde Christi-Himmelfahrt, Kaufbeuren